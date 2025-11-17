Arbeitszeit für Beamte Im Dienst der Lobbyisten
Im grün-schwarzen Streit um eine kürzere Arbeitszeit für die Beamten ab 55 lässt sich zeigen, wie hinter den Kulissen gearbeitet wird.
Vor einer Woche traf sich die Haushaltskommission der grün-schwarzen Koalition im Land, um darüber zu reden, wie sie den Milliardensegen aus dem Berliner Schuldenfonds zur Verbesserung der Infrastruktur verteilt. In den kommenden zehn Jahren fließen mehr als 13 Milliarden Euro ins Land, wovon zwei Drittel an die Kommunen weitergegeben werden, die das Geld ohne Zweckbindung ausgeben können. Das entlastet Städte und Gemeinden – ob deren Klagerufe deshalb weniger und leiser werden, muss sich weisen. Wie jetzt bekannt wird, befasste sich die Runde noch mit einem weiteren Thema: der Arbeitszeitverkürzung für ältere Beamte, eingebettet in einen Beschluss über die Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos.