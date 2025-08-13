Arbeitszeiten Griechenland legalisiert den 13-Stunden-Tag
In Griechenland ist künftig die Sechs-Tage-Woche legal – bei 13 Stunden Arbeit am Tag. So sollen Schwarzarbeit und Mangel an Fachkräften bekämpft werden.
In Griechenland ist künftig die Sechs-Tage-Woche legal – bei 13 Stunden Arbeit am Tag. So sollen Schwarzarbeit und Mangel an Fachkräften bekämpft werden.
Weniger arbeiten fürs gleiche Geld: Das fordern Gewerkschaften in Deutschland. Griechenland geht den entgegengesetzten Weg. Arbeits- und Sozialministerin Niki Kerameos will im September dem Parlament ein neues Arbeitsgesetz vorlegen, das längere, aber zugleich flexiblerer Arbeitszeiten ermöglicht. Damit könnte das einstige Krisenland zum Vorbild für andere Länder in Europa werden.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.