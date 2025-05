Arcade Fire haben einmal mehr ein betörend-großes Album gemacht. Dennoch fällt schwer, „Pink Elephant“ völlig unbefangen zu hören.

Gunther Reinhardt 12.05.2025 - 13:34 Uhr

Régine Chassagne und Win Butler umarmen die Veränderungen. Zu einem nervösen Indierock-Beat, pulsierenden Synthies und wehmütigen Harmonien singen sie in dem Lied „Year of the Snake“ so oft die Textzeilen „Season of change / If you feel strange / It’s probably good!“ bis diese wie ein Mantra klingen: Wenn sich Veränderung seltsam anfühlt, dann ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen.