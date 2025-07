Archäologen haben 22 riesige Fundamentblöcke des antiken Leuchtturms von Alexandria aus dem Meer geborgen – einem der sieben Weltwunder der Antike.

Markus Brauer 11.07.2025 - 17:01 Uhr

Mehr als 2000 Jahre vor der Erfindung des Internets war hier das Wissen der Welt zu Hause. Griechische Geistesgrößen vom Schlage eines Archimedes, Eratosthenes oder Euklid forschten in der berühmten Bibliothek von Alexandria, in der bis zu 700.000 Papyrusrollen lagerten. Später wurde das Zentrum antiker Gelehrsamkeit ein Raub der Flammen und lebte nur in der Erinnerung der Menschheit weiter.