Besonders begehrte Plätze für die Bestattung, bronzene Schnallen und Reste von Ledergürteln: Neue Grabungen am ehemaligen Kloster Himmelpforte geben Einblicke.
07.08.2025 - 10:44 Uhr
Im ehemaligen Kloster Himmelpforte bei Wernigerode (Landkreis Harz) haben Archäologen teilweise über zwei Meter hohe Grundmauern freigelegt und zahlreiche Funde gemacht. „In der Klosterkirche ruhten hohe Mitglieder und adelige Wohltäter des Konventes. Die im Kreuzgang zur letzten Ruhe gebetteten Menschen werden Augustiner-Eremiten gewesen sein“, sagt Projektleiter und Archäologe Felix Biermann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.