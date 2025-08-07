Archäologie Sensationswerkzeug aus der Albhöhle
Tübinger Archäologen bergen aus der Höhle Hohle Fels einen 39 000 Jahre alten Elfenbeinmeißel. Der Fund ist ein weiterer Beleg für das Können früher Menschen.
Die Forschenden der Universität Tübingen hatten eine Weile gebraucht, bis ihnen klar wurde, was das war, was eine irische Jungwissenschaftlerin im Juli vergangenen Jahres aus tiefen Erdschichten der Höhle Hohle Fels bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) freigelegt hatte. Die Elfenbeinspezialistin Sibylle Wolf vom Tübinger Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment (SHEP) wurde zugezogen. Sie fand heraus: Es handelt sich um einen 39 000 Jahre alten, knapp 25 Zentimeter langen Elfenbeinmeißel, ähnlich Artefakten, wie sie schon 2019 im Hohle Fels gefunden wurden. „Aber das ist das größte Stück, das ich kenne“, so Wolf am Donnerstag bei einer Präsentation im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren. „So was ist für uns Archäologen sensationell“.