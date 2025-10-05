 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach

Archäologische Einblicke Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach

Archäologische Einblicke: Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach
1
Der Kessel von Kariv (Ukraine) – besonders auffällig sind die Köpfe mit den Haarknoten, auch „Suebenknoten“ genannt. Foto: Yam, Landesamt für Denkmalpflege

Im Limesmusem in Aalen sind in einer Sonderausstellung erstmals Gegenstände aus Germanengräbern in der Ukraine zu sehen.

Politik/Baden-Württemberg: Rüdiger Bäßler (rub)

Für die alten Römer, insbesondere in der Zeit vom erste bis zum dritten Jahrhundert nach Christus, ist der Fall klar gewesen: Die Germanen sind ein Volk von Barbaren, dazu bestimmt, notfalls mit Waffengewalt niedergeworfen zu werden. Das belegen mancherlei frühe Kunstwerke, die Germanen in Bild oder Skulptur unter Pferdehufen zeigen oder in Ketten kniend, seitlich am Kopf den typischen geflochtenen Haarknoten, auch „Suebenknoten“ genannt.

 

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus festigte dieses Bild in seinem etwa 98 nach Christus verfassten Werk „Germania“ und fügte hier eine Charakterisierung an, die für die späteren Deutschen identitätsstiftend und fatal zugleich werden sollte: „Ich selbst trete deren Meinung bei, die glauben, dass die Völkerschaften Germaniens, ohne je durch eheliche Verbindungen mit anderen Stämmen fremdartige Bestandteile in sich aufgenommen zu habe, ein eigenständiges, reines, nur sich selbst ähnliches Volk geworden sind.“

Die Germanen haben keine Aufzeichnungen hinterlassen

Das Werk des Tacitus diente, wie man längst weiß, vor allem der Selbsterhöhung des römischen Reiches, es war in vielem „reine Propaganda“, wie Claus Wolf sagt, Direktor des Archäologischen Landesmuseums Konstanz und Präsident des Landesamts für Denkmalpflege. Das beginnt im speziellen Fall damit, dass die Germanen nie ein „Volk“ mit eigenen Staatsorganen bildeten. Und doch sind römische Aufzeichnungen bis heute alles, woran sich Interpretationen anknüpfen lassen, denn die Germanen selbst hinterließen nichts Schriftliches. Selbst ihre Grabbeigaben: Häufig verbrannt und zerschmolzen in der Glut damals üblicher Feuerbestattungen. So also erklärt sich der Titel der neuesten Großen Sonderausstellung des Landes im Limesmuseum Aalen, die jetzt begonnen hat und bis April kommenden Jahres dauert. Er lautet „Fremde Nachbarn – Rom und die Germanen.“

Das Verhältnis von Germanen und Römern war ambivalent

In Aalen befand sich nicht nur das größte römische Reiterkastell nördlich der Alpen, die Stadt war auch Markierungspunkt des Obergermanisch-Raetischen Limes, der vor 20 Jahren den Titel des Unesco-Welterbes erhielt. Die Germanen, weist die Schau nach, traten den Römern nicht nur auf Schlachtfeldern entgegen, sondern trieben auch Handel mit ihnen, ahmten sie nach, etwa in der Gestaltung von Grabsteinen oder der Herstellung von Trinkgefäßen.

Unsere Empfehlung für Sie

Archäologie: Sensationswerkzeug aus der Albhöhle

Archäologie Sensationswerkzeug aus der Albhöhle

Tübinger Archäologen bergen aus der Höhle Hohle Fels einen 39 000 Jahre alten Elfenbeinmeißel. Der Fund ist ein weiterer Beleg für das Können früher Menschen.

Das weiß man nicht so sehr von Funden aus baden-württembergischer Erde, wo sehr stark die keltische Kultur wirkte. Abgesehen von Überresten einer germanischen Stammesattacke auf das Kastell Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis sind die spektakulärsten bekannten Funde germanischer Kultur weit weg gemacht worden. Entsprechend setzt sich die Ausstellung in Aalen überwiegend aus Leihgaben assoziierter Museen zusammen. Das nimmt ihr aber nichts von der Faszination, die viele Exponate ausüben, selbstverständlich auch die Varusschlacht im Teutoburger Wald bezeugend.

Absolute Neuheiten zeigt die Ausstellung mit Artefakten, die mittels eines Spezial-Umzugsunternehmens aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bei Lviv nach Aalen geschafft wurden. Dort sind 2017 germanische Gräber entdeckt worden, darunter ein so genanntes Fürstengrab, gekennzeichnet vor allem durch einen Kessel aus Buntmetall. Seine Aufhängevorrichtungen sind in der Form von Männerköpfen gestaltet, die alle einen seitlichen Haarknoten tragen. Möglicherweise handelt es sich um ein römisches diplomatisches Geschenk für einen germanischen Stammesführer. Friedliche Koexistenz mit den vermeintlichen Barbaren, auch das gab es also. Finanziert wurde dieser Teil der Aalener Sonderausstellung von der Ernst von Siemens Kunststiftung.

Mancher Bezug auf die Gegenwart wirkt zu bemüht

Natürlich will auch diese Schau nebenbei politisch wirken, sucht aktuelle Bezüge zur Wahrung des Friedens herzustellen, wartet mit Zitaten auf, etwa von der in diesem Jahr verstorbenen Margot Friedländer. Das wirkt angesichts der dürren historischen Informationslage dann doch ein bisschen bemüht. Wer die Germanen wirklich gewesen sind, werden Besucher auch nach Verlassen des Limesmuseums nicht exakt wissen. Die Ausstellung wirkt vielmehr, indem sie die Phantasie anregt, Ideen freisetzt, Lust auf ein Weitersuchen nach unseren zivilisatorischen Ursprüngen entstehen lässt. Grund genug, sich das anzuschauen.

Weitere Themen

Archäologische Einblicke: Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach

Archäologische Einblicke Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach

Im Limesmusem in Aalen sind in einer Sonderausstellung erstmals Gegenstände aus Germanengräbern in der Ukraine zu sehen.
Von Rüdiger Bäßler
Großfahndung in Mannheim: Ermittlungen nach Gewalttat dauern an

Großfahndung in Mannheim Ermittlungen nach Gewalttat dauern an

Blutspuren in einem Kiosk, Hubschraubereinsatz und nächtliche Großfahndung. Was bislang zu einer Gewalttat in der Mannheimer Innenstadt bekannt ist.
Beamtenbund im Land: Berufsbeamtentum in der Defensive

Beamtenbund im Land Berufsbeamtentum in der Defensive

Die Vorschläge zum Abbau von Beamten-Privilegien häufen sich. Zugleich hat der Beamtenbund in Baden-Württemberg Mühe, seine aktuell größten Wünsche durchzusetzen.
Von Matthias Schiermeyer
Baden-Württemberg: Sturm entwurzelt Bäume – mehrere Verletzte

Baden-Württemberg Sturm entwurzelt Bäume – mehrere Verletzte

Ein heftiger Sturm mit orkanartigen Böen fegt über Baden-Württemberg hinweg. Es gibt mehrere Verletzte. Die Gefahr ist noch nicht überall gebannt.
Baden-Württemberg: Wo heute Gewitter und Sturmböen drohen

Baden-Württemberg Wo heute Gewitter und Sturmböen drohen

Im Südwesten bleibt es herbstlich – in manchen Gebieten wird es stürmisch. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage in Baden-Württemberg erwartet.
Polizeieinsatz in Mannheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizeieinsatz in Mannheim Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Polizeieinsatz in Mannheim sorgt für Behinderungen an den beiden Brücken. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.
Wetter in Baden-Württemberg: Sturm und Starkregen ziehen auf

Wetter in Baden-Württemberg Sturm und Starkregen ziehen auf

Orkantief „Detlef“ bringt am Wochenende viel Wind und Regen nach Baden-Württemberg. Besonders eine Region ist betroffen.
Wildtiere in Städten: „Waschbären sind so putzig, aber ich könnte sie erwürgen“

Wildtiere in Städten „Waschbären sind so putzig, aber ich könnte sie erwürgen“

Waschbären nisten sich gerne in Dachböden ein und verursachen Schäden – dann rufen verzweifelte Hausbesitzer den Stadtjäger Ulrich Pfeffer zu Hilfe. Er hat uns einen Tag mitgenommen.
Von Thomas Faltin
Raum Stuttgart: Wohl betrunken in gestohlenem Auto – Raser baut Unfälle

Raum Stuttgart Wohl betrunken in gestohlenem Auto – Raser baut Unfälle

Ein Auto wird im Raum Stuttgart gestohlen. Der mutmaßliche Täter fährt damit auf die Autobahn, durch eine Rettungsgasse und touchiert zwei Fahrzeuge.
Einschlafhilfen: Melatonin – kaum Nutzen und nicht ohne Risiken

Einschlafhilfen Melatonin – kaum Nutzen und nicht ohne Risiken

Schlafmittel mit Melatonin boomen. Doch ein aktueller Test von Öko-Test von 19 frei verkäuflichen Sprays zeigt: Die meisten Produkte helfen kaum, bergen aber Risiken.
Von Thomas Veitinger
Weitere Artikel zu Rom
 