Athribis ist der ergiebigste Fundort altägyptischer Ostraka. Diese beschrifteten Tonscherben eröffnen Einblicke in den Alltag über ein Jahrtausend hinweg.
In Athribis in Oberägypten ist der bislang umfangreichste Fund beschrifteter Tonscherben weltweit dokumentiert worden. Mehr als 43.000 Ostraka wurden im Rahmen der gemeinsamen archäologischen Mission der Universität Tübingen und des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer (MoTA) zwischen 2005 und 2026 geborgen. Mehr als 42.000 davon allein in den vergangenen acht Jahren.