Der Erstgeborene von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist sieben Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hat seine Mutter seltene private Aufnahmen geteilt – darunter ein bisher unveröffentlichtes Babyfoto.
07.05.2026 - 07:21 Uhr
Prinz Archie feierte am Mittwoch seinen siebten Geburtstag. Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Auf Instagram gratulierte Meghan ihrem Sohn nun mit zwei persönlichen Bildern und den Worten: „7 years later... happy birthday to our sweet boy“ – auf Deutsch etwa: „Sieben Jahre später ... alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Jungen.“