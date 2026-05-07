Der Erstgeborene von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist sieben Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hat seine Mutter seltene private Aufnahmen geteilt – darunter ein bisher unveröffentlichtes Babyfoto.

Prinz Archie feierte am Mittwoch seinen siebten Geburtstag. Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Auf Instagram gratulierte Meghan ihrem Sohn nun mit zwei persönlichen Bildern und den Worten: „7 years later... happy birthday to our sweet boy“ – auf Deutsch etwa: „Sieben Jahre später ... alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Jungen.“

Meghan zeigt Archie als Baby Das erste Bild zeigt Archie offenbar kurz nach seiner Geburt: Als Baby liegt er eingewickelt in eine helle Decke auf der Brust seines Vaters Prinz Harry. Harry hat auf der Aufnahme ebenfalls die Augen geschlossen. Auffällig ist: Anders als bei vielen späteren Familienfotos ist Archies Gesicht auf dem Schnappschuss zu sehen.

Das zweite Foto dürfte deutlich aktueller sein. Darauf sind Archie und seine jüngere Schwester Lilibet von hinten zu sehen. Die beiden laufen barfuß durch Sand und flaches Wasser, im Hintergrund ist eine Berglandschaft zu erkennen. Archie hält in einer Hand einen Stock, mit der anderen die Hand seiner Schwester.

Seltene Einblicke ins Familienleben

Aufnahmen der Kinder von Harry und Meghan sind selten. Das Paar achtet seit Jahren darauf, Archie und Lilibet weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wenn die beiden auf Fotos erscheinen, sind ihre Gesichter meist nicht zu erkennen. Umso mehr Aufmerksamkeit dürfte Meghans Geburtstagsbeitrag nun bekommen.

Meghan war Anfang 2025 nach längerer Social-Media-Pause mit einem eigenen Instagram-Account zurückgekehrt. Seitdem gibt sie dort gelegentlich Einblicke in ihr Leben in Kalifornien und in ihre Familie. Harry und Meghan leben mit Archie und Lilibet in Montecito, nachdem sie 2020 als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten waren.

Archie ist das erste Kind des Paares. Harry und Meghan hatten 2018 geheiratet. Ihre Tochter Lilibet wurde 2021 geboren.