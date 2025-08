Idyllisch wohnen im Süden Baden-Württembergs Familie verwandelt alten Gutshof in minimalistischen Wohntraum

Vorher-Nachher-Umbau: So hat ein handwerklich versiertes Ehepaar mit einem Architekten am Rande des Schwarzwalds ein verlassenes Gehöft in ein stilvolles Familienheim mit Panoramafenster umgebaut und auch das Dorf aufgewertet.