Wie verändert sich das Stadtbild in Stuttgart durch Abriss und Neubau? Die Architekturgalerie in der Weissenhofsiedlung geht der Frage nach.

Nicole Golombek 01.07.2025 - 07:00 Uhr

„Abriss 2.0 – umweltgerecht“ heißt eine Ausstellung, die von diesem Donnerstag an Arbeiten von Wilfried Dechau in der Stuttgarter Architekturgalerie (Am Weissenhof 30) zeigt. Die Schau bezieht sich auf die Ausstellung „Stuttgart reißt sich ab“, kuratiert im Jahr 2016 von Claudia Betke. Gezeigt wurden damals teils bedeutende, denkmalgeschützte, teils alltägliche Bauten in Stuttgart kurz vor dem Abriss und während der Abrissarbeiten.