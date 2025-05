Das Bauhaus Dessau feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag, die Architekturwelt hat aus der Stadt im heutigen Sachsen-Anhalt, wo Größen wie Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe arbeiteten und lehrten, bedeutende Impulse erhalten. Zu einem anderen Blick gen Osten stiftet jetzt der Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg an: Das 70. BDA-Wechselgespräch trägt den Titel „Neue Leipziger Schule“ und findet am 19. Mai um 19 Uhr im BDA-Wechselraum (Friedrichstraße 5) in Stuttgart statt.

Junge Architektur aus Leipzig

Leipzig, so die BDA-Ankündigung, gelte „als Hotspot junger Architektur“. Innovative Architekturbüros feiern immer häufiger Erfolge in ganz Deutschland. Drei aufstrebende Büros aus der sächsischen Metropole geben Einblick in ihre Arbeit und sprechen darüber, wie sie ihren Beruf verstehen, welches die Herausforderungen der Branche sind.

Diskutiert werden kann dann auch, ob und wie sich Leipzig auf die Architektur auswirkt – und ob es tatsächlich so etwas wie eine „Neue Leipziger Schule“ geben könnte. Moderiert wird der Abend von Monica Tusinean. Es handelt sich um diese Gäste aus Leipzig: Kai Irlenbusch (Irlenbusch von Hantelmann Architekten) – sein Büro wurde jüngst für den Umbau der Heilandskirche in Leipzig mit dem Hieronymus Lotter Preis für Denkmalpflege 2024 ausgezeichnet. Alexej Kolyschkow von ZiLA, dessen Büro mit Sitz in Leipzig und Berlin den Wettbewerb zu einem Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig gewonnen hat.

Lena Unger (Meier Unger Architekten) ist ebenfalls dabei, ihr Büro hat sich unter anderem mit dem „Stöckli“ vom Ettershof in der Schweiz einen Namen gemacht, einem sogenannten Auszugshaus. Das steht Altbauern als Alterssitz zu, wenn der Hof mit all seinem Schaffen an die nächste Generation übergeben wird. Dafür gab es unter anderem 2023 eine Anerkennung beim Gestaltungspreis der Wüstenrot-Stiftung und eine Nominierung für den DAM Preis 2021.

Info

BDA-Stream

Wer für die Veranstaltung nicht in den Wechselraum kommen kann – es gibt eine Live-Aufzeichnung, zu finden unter https://www.bda-bawue.de/events/neue-leipziger-schule/