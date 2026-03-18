Architektur to go – Leserinnen und Lesern können sich mit Redakteuren der Zeitung auf inspirierende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart begeben. So funktioniert’s.

In der Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ sind wir im Herzen Stuttgarts unterwegs. Mal sind es Architekten und ihre Villen aus der Gründerzeit, die wir vorstellen. Mal sind es zeitgenössische Bauten, die das Stadtbild prägen. Und immer wieder erhält die Redaktion unserer Zeitung Anfragen, ob die beliebten Architektur-Spaziergänge auch als Veranstaltung zum Nachwandern angeboten werden. Nun haben wir zwei Routen ausgewählt, für die Leserinnen und Leser sich anmelden können.

Spaziergang vom romantischen Schwarzwaldhaus zum Postdörfle Sieht nach Schwarzwald aus, ist aber Stuttgart. Wer der Architekt des Gebäudes war, ist beim Architektur-Spaziergang zu erfahren. Foto: Golombek Am Samstag 18. April 2026 um 10 Uhr findet die nächste Veranstaltung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten statt; das Thema: ein Architektur-Spaziergang mit fünf Stationen von Schwarzwaldhäusern bis zum Postdörfle in der City.

Der Spaziergang ist 2,1 Kilometer lang, führt vom Killesberg hinunter in die City und ist nicht barrierefrei (Stäffele).

Treffpunkt ist an der Haltestelle Helfferichstraße (Bus 44).

Einige Stationen auf dem Spaziergang Romantische Schwarzwaldhäuser

Landhäuser-Quartier der Jahrhundertwende auf dem Killesberg

Postdörfle - Siedlung für Arbeiter und Angestellte

Erlöserkirche – Sakalbau von einem der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts

Führung: Nicole Golombek (Architektur-und-Wohnen-Autorin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

Schindeln, mächtige Walmdächer, Gauben: Am Stuttgarter Killesberg findet sich eine Ansammlung pittoresker Schwarzwaldhäuser, genannt auch „Baronenviertel“. Dort beginnt der inspirierende Architektur-Spaziergang. Entdecken Sie, wie während der Industrialisierung in Stuttgart in Windeseile sehr viele Wohnungen entstanden und wie schon damals die Besserverdienenden auf die Halbhöhe zogen. Ein idyllischer Park ist zu entdecken, hervorragend sanierte Arbeiterhäuser und ein Sakralbau mit ungewisser Zukunft.

Preis 15 Euro für Abonnenten und 19 Euro für Nicht-Abonnenten

Der Spaziergang ist schon ausgebucht. Leider sind hierfür aktuell keine Anmeldungen mehr möglich. Dafür aber für diesen anderen Spaziergang:

Spaziergang rund um Stuttgarter Marktplatz

Eingang zu einem der schönsten Bauten in Stuttgart. Wer der Architekt war, ist beim Architektur-Spaziergang zu erfahren. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Samstag, 20. Juni 2026 um 10 Uhr findet die nächste Veranstaltung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten statt; das Thema: ein kurzer, prägnanter Architektur-Spaziergang mitten in der Stuttgarter Innenstadt mit 6 Stationen zu bedeutenden Alt- und Neubauten rund um den Marktplatz.

Der weniger als einen Kilometer lange Spaziergang ist barrierefrei zu absolvieren und kommt ohne Steigungen aus.

Treffpunkt ist vor dem Rathaus am Marktplatz, Stadtbahn U2, U4, U14, Haltestelle „Rathaus“, Bus 43, 44.

Einige der Stationen der kurzen Route

Das zerstörte und neu aufgebaute Rathaus

Das aufgestockte Eckhaus

Die vor dem Abriss gerettete Markthalle

Führung: Tomo Pavlovic (Architektur-und-Wohnen-Autor der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

Anders als in manch anderen Großstädten wirkt der zentrale Platz und das Gebäudeensemble vor dem Rathaus alles andere als repräsentativ oder gar prachtvoll. Entdecken Sie die Neuerungen rund um den Stuttgarter Marktplatz, denn im Herzen der Stadt tut sich etwas. Aktuell sorgt eine Aufstockung eines Eckhauses am Platz für Aufregung. Das hat gute und weniger gute Gründe.

Erleben Sie außerdem die vielfältigen Handschriften bekannter Architekten, die versucht haben, der Innenstadtbebauung positive Seiten abzugewinnen. Erfahren Sie, welcher prominente Baumeister beim Wettbewerb für den Bau der Markthalle ausgestochen wurde und welches Architekturbüro sich darum bemüht hat, das Haus des Tourismus zu einem einladenden Ort zu machen.

Preis 15 Euro für Abonnenten und 19 Euro für Nicht-Abonnenten

Hier geht es zur Anmeldung: www.zeitung-erleben.de/tour2