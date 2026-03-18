Architektur to go – Leserinnen und Lesern können sich mit Redakteuren der Zeitung auf inspirierende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart begeben. So funktioniert’s.
18.03.2026 - 18:33 Uhr
In der Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ sind wir im Herzen Stuttgarts unterwegs. Mal sind es Architekten und ihre Villen aus der Gründerzeit, die wir vorstellen. Mal sind es zeitgenössische Bauten, die das Stadtbild prägen. Und immer wieder erhält die Redaktion unserer Zeitung Anfragen, ob die beliebten Architektur-Spaziergänge auch als Veranstaltung zum Nachwandern angeboten werden. Nun haben wir zwei Routen ausgewählt, für die Leserinnen und Leser sich anmelden können.