Architekturstudierende der Uni Stuttgart unterziehen sich einem Praxistest und bauen ein fast baufälliges Gebäude in Kaltental um. Wie das funktioniert und was aus dem Holzhaus werden soll.

Sabine Fischer 25.07.2024 - 19:00 Uhr

Ein Holzgerippe lehnt am Mauerwerk der Thomaskirche in Kaltental. Lange, schmale Balken ragen in die Luft, quer darüber zieht sich ein schräges Dach, das mit einer Plane gegen den Regen geschützt wird: Was auf den ersten Blick etwas ausgehöhlt wirkt, ist in Wirklichkeit ein architektonischer Neuanfang.