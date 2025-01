Trotz der aktuellen Debatten um den „5-Punkte-Plan“ und das „Zustrombegrenzungsgesetz“ von Friedrich Merz kommt die Union nicht voran. Unerwartete Bewegungen gibt es dagegen im linken Spektrum.

Michael Maier 31.01.2025 - 11:10 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist im aktuellen „Deutschlandtrend“ erstmals hinter die Linkspartei zurückgefallen. Das BSW verlor im Vergleich zur Umfrage von Anfang Januar einen Punkt und erreichte mit vier Prozent den bislang schwächsten Wert im ARD-Sonntagstrend, wie der Sender am Donnerstagabend mitteilte. Die Linkspartei würde mit fünf Prozent (plus eins) den Einzug ins Parlament schaffen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.