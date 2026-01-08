Im neuen „Deutschlandtrend“ der ARD fällt die SPD auf ihren schwächsten Wert seit Jahren. Die Umfragewerte im Detail.
08.01.2026 - 18:00 Uhr
Die SPD ist im neuen „Deutschlandtrend“ der ARD auf ihren schwächsten Wert seit Jahren gefallen. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 13 Prozent - das ist ein Punkt weniger als im Dezember. Schwächer war sie zuletzt im August 2019, als sie auf zwölf Prozent kam. Damals befand sich die Partei nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Andrea Nahles in der Krise.