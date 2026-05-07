Die AfD zieht nun auch im ARD-„Deutschlandtrend“ an der Union vorbei. Auch eine andere Oppositionspartei legt im Gegensatz zu den Koalitionsparteien zu.
07.05.2026 - 18:10 Uhr
Die AfD liegt im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ erstmals vor der Union. Die Partei kommt demnach in der Sonntagsfrage von infratest dimap auf 27 Prozent und erreicht damit zwei Prozentpunkte mehr als Anfang April. Die Union verschlechtert sich um zwei Prozentpunkte auf 24 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 12 Prozent im Vergleich zum April.