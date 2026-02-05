Im ARD-„Deutschlandtrend“ gibt es kleine Verschiebungen innerhalb der Koalitionsparteien. Insgesamt dominiert die Unzufriedenheit mit der Regierung.
05.02.2026 - 19:08 Uhr
Die Union hat einer neuen Umfrage zufolge an Zustimmung bei den Wählern eingebüßt, der Koalitionspartner SPD hingegen gewonnen. Im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ von Infratest dimap kämen CDU/CSU auf 26 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als Anfang Januar. Die SPD legt um zwei Punkte auf 15 Prozent zu.