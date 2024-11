Viele Berichte gab es schon über das „Nazi-Dorf“ Jamel, in dem das Künstlerehepaar Lohmeyer mit dem Festival „Jamel rockt den Förster“ mutig ein Zeichen gegen Rechts setzt. Eine ARD-Doku zeigt nun, wie schwer der Kampf um Toleranz ist.

Carolin Klinger 21.11.2024 - 14:26 Uhr

Mohnblüten, die sich sanft auf dem Feld im Wind wiegen, Baumalleen und kleine Seen: die Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern, in der Birgit und Horst Lohmeyer leben, könnte kaum idyllischer sein. Vor 25 Jahren zogen sie in das ehemalige Forsthaus am Waldrand in Jamel. „Wir haben aber mit Jamel tief, tief, tief in die Scheiße gegriffen, was Nachbarschaft angeht“, bringt es Birgit Lohmeyer zu Beginn der ARD-Dokumentation „Jamel – lauter Widerstand“ auf den Punkt.