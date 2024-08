„Über Sex sprechen“ ist eine sehenswerte Dokumentation mit klugen Sachverständigen und vielen zeitgeschichtlichen Ausschnitten über hundert Jahre Aufklärungsarbeit in Deutschland.

Tilmann P. Gangloff 02.08.2024 - 14:49 Uhr

Darüber spricht man nicht: Kaum ein Thema war lange Zeit derart präsent in den Köpfen und dennoch so tabu wie die Sexualität. In ihrer sehenswerten Dokumentation befassen sich Ina Kessebohm und Nadine Neumann mit den verschiedenen Etappen, die die Aufklärungsarbeit während der letzten hundert Jahre in Deutschland durchlaufen hat. Dabei zeigt sich, dass die Faktenvermittlung im Zweifelsfall nach wie vor eher lustfeindlich ist; vor allem, wenn es um die weibliche Lust geht. Im Vordergrund stehen die Entstehung des Lebens oder Empfängnisverhütung, doch die Wissensvermittlung konzentriert sich auf anatomische Vorgänge.