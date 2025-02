Ab Mai ist eine dreiteilige Doku über die Liebes- und Lebensgeschichte von Max Herre und Joy Denalane in der ARD-Mediathek zu sehen – mit bisher unveröffentlichten Videoaufnahmen und persönlichen Gesprächen.

Max Herre und Joy Denalane auf allen Kanälen: Im vergangenen Jahr war das Traumpaar des deutschen Rap und Soul omnipräsent. Die Kinder der beiden sind aus dem Haus, was folgte war aber kein Empty-Nest-Syndrom sondern das erste gemeinsame Album, eine Tour durch Deutschland, Einladungen in Fernsehshows und Podcasts.

Und nun, pünktlich zum Valentinstag, verkünden Max Herre und Joy Denalane die Veröffentlichung einer dreiteiligen ARD-Doku, für die das Musikerpaar auf ihrem Weg zum ersten gemeinsamen Album begleitet worden ist. Die Zuschauer bekommen Einblicke in die Schaffensphase aber auch in die Vergangenheit. Joy streckt einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, das Paar tanzt gemeinsam auf der Bühne oder ringt mit sich bei der Produktion des Albums „Alles Liebe“ – der Liebes- und Lebensweg wird durch bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen aus dem Privatarchiv und persönliche Gespräche nachgezeichnet.

Verantwortlich für die Doku ist ein Vertrauter des Paares: Filmemacher Sékou Neblett, langjähriger Wegbegleiter aus Freundeskreis-Zeiten.

Max & Joy: ab 8. Mai in der ARD-Mediathek