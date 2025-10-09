ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann kritisiert die eingeschränkte Berichterstattung aus Gaza. Ohne Ortskräfte und verlässliche Quellen sei Journalismus dort kaum möglich.
09.10.2025 - 20:52 Uhr
Die ARD-Nahost-Korrespondentin Sophie von der Tann betrachtet die Abriegelung des Gaza-Streifens durch Israel als „massive Einschränkung der Pressefreiheit“. „Wir kommen da nicht rein“, sagte von der Tann am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Frankfurter Presseclubs. Die Zusammenarbeit mit Ortskräften sei für sie und das gesamte Team daher essenziell.