Mit Musik und Trillerpfeifen wollen Demonstranten ein Interview mit der AfD-Vorsitzenden übertönen. Die Polizei beendet den Protest nach einer halben Stunde.

red/dpa 21.07.2025 - 14:46 Uhr

Die lauten Proteste gegen ein ARD-„Sommerinterview“ mit AfD-Vorsitzenden Alice Weidel am Sonntagnachmittag in Berlin sind von der Polizei nach eigenen Angaben nach 30 Minuten beendet worden. Gegen 15.00 Uhr hätten sich mehrere Menschen im Regierungsviertel nahe dem Reichstagsgebäude am Spreeufer versammelt, um lautstark zu protestieren, teilte die Polizei mit. Hinter der Aktion steckte nach eigenen Angaben die Protestgruppe Zentrum für Politische Schönheit.