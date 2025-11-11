Norbert Röttgen (CDU) attackiert Markus Frohnmaier (AfD) im ARD-Talk Maischberger. Der wehrt sich gegen „Frechheit“ und „Lüge“.
Die anstehende Reise von AfD-Bundestagsabgeordneten nach Russland erhitzt weiter die Gemüter. Aus der CSU ist der Partei sogar Landesverrat vorgeworfen worden. Am Montagabend lieferten sich in der Talkrunde von Sandra Maischberger der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen und der stellvertretende Fraktionschef der AfD, Markus Frohnmaier, einen Schlagabtausch zum Thema.