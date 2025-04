Viele hochrangige Nationalsozialisten flohen nach dem Zweiten Weltkrieg vor Strafverfolgung – vor allem nach Südamerika. In Argentinien sind Dokumente zu den NS-Tätern nun digital zugänglich.

Argentiniens Regierung hat im Internet Dokumente über Aktivitäten von Nazis veröffentlicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das südamerikanische Land geflohen sind. Zu den Akten gehören Unterlagen über NS-Verbrecher wie Josef Mengele und Adolf Eichmann, wie auf der Website des Nationalarchivs zu sehen ist.

Mehr als 1850 Dokumente, die seit 1992 nur im argentinischen Bundesarchiv auf Papier einsehbar waren, sind nun dank „umfangreicher Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten“ online verfügbar, wie die stellvertretende Kabinettsleitung des Innenministeriums mitteilte.

Auf diesem vom argentinischen Nationalarchiv zur Verfügung gestellten Bild ist ein hochvertrauliches Dokument aus dem Jahr 1960 zu sehen, in dem Informationen zu Josef Mengele gefordert werden. Foto: Archivo General de la Nación/dpa

Gesichter des Bösen: Eichmann und Mengele

Adolf Eichmann während seines Prozesses in Tel Aviv 1961. Foto: Imago/Photo12

Adolf Eichmann (Mi.) auf einem Schiff in Richtung Argentinien. Foto: United Archives International

Der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann hatte während der NS-Zeit Millionen Juden in Vernichtungslager deportieren lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete er nach Argentinien, ehe ihn israelische Agenten im Mai 1960 entführten und nach Israel brachten, wo er angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Josef Mengele war als KZ-Arzt für grausamste medizinische Experimente verantwortlich.

Josef Mengele (1911-1979), auf einer Fotografie im Jahr 1956 in Buenos Aires. Foto: Imago/UIG

Gab es eine Organisation Odessa?

Mit der Bezeichnung O.de.SS.A (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen) assoziiert man straff organisierte, schlagkräftige und bestens vernetzte Dachorganisation unter der Führung von Otto Skorzeny (1908-1975), einem österreichischen Offizier der Waffen-SS, der ehemalige hochrangige SS-Angehörige, darunter Adolf Eichmann, Josef Mengele sowie andere Vertreter und Sympathisanten des NS-Regimes, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges zusammengeschlossen hätte.

Otto Skorzeny als SS-Offizier im Jahr 1943. Foto: Imago/Bridgeman Images

Durch die Flucht nach Südamerika, vor allem nach Argentinien, hätten sich die NS-Anhänger vor der Strafverfolgung retten wollen. Stichhaltige historische Beweise für die Existenz einer solchen konspirativen Fluchtorganisation wurden aber nie gefunden.

Was es tatsächlich gab, waren Formen der Zusammenarbeit ehemaliger SS-Angehöriger und ihrer Sympathisanten in Politik, Gesellschaft und Kirchen sowie Fluchtrouten – sogenannte Rattenlinien – ins Ausland. US-Geheimdienstler und Militärs gebrauchten den Begriff „ratlines“ als Bezeichnung für Fluchtrouten führender Vertreter des NS-Regimes, Angehöriger der SS und der Ustascha – einer faschistischen Bewegung in Jugoslawien – nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Anders als von Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern kürzlich kolportiert findet sich in den nun frei gegebenen Akten übrigens keinerlei Hinweis auf ein angebliches Überleben von Adolf Hitler in Argentinien nach dem 2. Weltkrieg. Auch der vorbestrafte Ex-Tennisstar Boris Becker war auf solche Gerüchte hereingefallen und hatte sich unbedacht zum Teilen eines entsprechenden Links auf Social Media hinreißen lassen. Nach heftiger Kritik von Usern - also einem Shitstorm - löschte Becker das Posting dann wieder.