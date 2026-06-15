Ariel Hukporti ist der dritte deutsche Basketballer, der sich NBA-Champion nennen darf. Gehörigen Anteil daran haben die MHP Riesen Ludwigsburg.
Die Finalspiele um den Titel in der nordamerikanischen NBA sind auch rund um die MHP Riesen Ludwigsburg stets eine bedeutende Sache. Ist ja auch logisch. Es geht um Basketball. Es ist die beste Liga der Welt. Es ist das absolute Top-Niveau. Da schaut man schon mal hin – wenn auch nicht zwingend von der ersten bis zur letzten Minute. So war das bislang auch bei Alexander Reil.