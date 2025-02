„Hamburger Jung“ will über die Blauen nach oben

Arlind Rexhepi hat seine fußballerische Ausbildung beim Hamburger SV erhalten. Nun haben die Stuttgarter Kickers den offensiven Mittelfeldmann von Waldhof Mannheim ausgeliehen. Was zeichnet den 21-Jährigen aus?

Jürgen Frey 26.02.2025 - 11:56 Uhr

Das Adrenalin pumpte nach dem gelungenen Debüt noch durch seine Adern. Wahrscheinlich sprudelte es aus Arlind Rexhepi auch deshalb in seinem ersten Interview als Neuzugang der Stuttgarter Kickers nur so aus ihm heraus. „Fußball ist Fußball, egal, ob du beim FC Bayern spielst oder bei den Stuttgarter Kickers“, sagte der 21-Jährige direkt nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Gießen. Und ja, er sei überragend aufgenommen worden von der Mannschaft: „Die Jungs sind ein bisschen durchgeknallt, wir freuen uns, uns jeden Tag zu sehen, um uns im Training mal gegenseitig in die Beine zu treten oder schön Fußball zu spielen.“