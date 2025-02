Eine niedrige Wahlbeteiligung verändert, wer in der Politik Gehör findet. Welche Gruppen sind besonders betroffen, und was bedeutet das für die Demokratie?

Chiara Sterk 17.02.2025 - 07:57 Uhr

In Baden-Württemberg haben bei der vergangenen Bundestagswahl 77,8 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. In Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis und Breitingen im Alb-Donau-Kreis war die Beteiligung mit 61,1 und 61,2 Prozent landesweit am geringsten. Auch bei der Bundestagswahl 2017, als landesweit 78,3 Prozent zur Wahl gingen, lagen Schwarzach (3000 Einwohner) und Breitingen (360) fast ganz am Ende der Skala. Woran liegt das – und was hat das für Folgen?