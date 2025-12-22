Seit 1995 richtet der Schlagerstar jedes Jahr ein Weihnachtsessen für Bedürftige aus. Bei der Veranstaltung in Berlin kellnern Promis. Und viele Menschen wollen freiwillig helfen.
Berlin - Zum traditionellen Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige haben Schlagerstar Frank Zander und seine Familie kurz vor den Feiertagen Hunderte Menschen empfangen. 2.500 Bändchen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien ausgegeben worden, und sie seien wohl auch alle da, sagte Marcus Zander, der Sohn des Sängers.