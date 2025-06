So geht es nun dahin, das Haus Klinge 3 in Bad Boll, für das sich erst eine Bürgerinitiative und dann der Verein Klinge hoch drei verkämpft hat. Der Gemeinderat hat das historische Gebäude oberhalb der Rathauswiese aufgegeben und zum Abriss freigegeben. Bereits am Tag vor Himmelfahrt war eine Abbruchfirma vor Ort und baute die Fenster aus. So hat’s Jobst Kraus vom Verein Klinge hoch drei zu seiner Bestürzung feststellen müssen. ​