Viele Menschen in Deutschland wissen nicht, wie sie die Rechnungen für Strom, Heizung oder einen neuen Kühlschrank zahlen sollen. Regional sind die Unterschiede dabei groß.
02.06.2026 - 06:00 Uhr
Berlin - Die Armutsquote in Deutschland liegt nach einem neuen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverband auf einem neuen Höchststand. Von 2024 zu 2025 stieg dieser Anteil laut dem Armutsbericht um 0,6 Prozentpunkte auf 16,1 Prozent der Bevölkerung. "13,3 Millionen Menschen leben hierzulande in Armut – betrachtet man allein die relative Einkommensarmut", so der Verband.