Weil er eine 17-Jährige mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, steht ein 24-jähriger Mann am Dienstag (8.30 Uhr) im Sauerland wegen Mordes vor Gericht. Die junge Frau war zwei Wochen nach der Attacke an ihren schweren Verbrennungen gestorben. Die Schwester des 17 Jahre alten Opfers war laut Anklage mit dem 24-Jährigen verlobt, die Beziehung ging aber auseinander. Damit sei der Angeklagte den Ermittlungen zufolge nicht klargekommen, teilte das Landgericht Arnsberg mit.

Die Tat ereignete sich am Abend des 22. März 2024 in Menden. Der 24-Jährige habe an der Wohnungstür der Familie geklingelt. Als die Schwester seiner Ex-Verlobten öffnete, soll er sie mit Benzin übergossen und angezündet haben. Beim Versuch ihre Tochter zu retten, erlitt auch die Mutter eine leichte Verbrennung. Eine weitere Ersthelferin erlitt eine Rauchvergiftung. Bei dem Feuer soll es zudem zu einer Explosion gekommen sein. Das Gericht berichtete von einem Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro.

Es wird eine umfangreiche Beweisaufnahme erwartet: 14 Verhandlungstage bis in den Dezember hinein sind terminiert.