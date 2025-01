Wer von der Königstraße zur Stadtbahn-Haltestelle am Stuttgarter Hauptbahnhof gelangen will, muss zu Fuß gehen – und das schon seit Dezember. Der Grund: Die Rolltreppe ist außer Betrieb. Darauf müssen sich Fußgänger einstellen.

Schon seit Wochen ist die Rolltreppe, die von der Stuttgarter Königstraße zur Stadtbahn-Station des Hauptbahnhofs führt, außer Betrieb. Weil ein technisches Bauteil kaputt ist, musste die Stadt Stuttgart noch vor Weihnachten das komplette Palettenband ausbauen, wie die Pressestelle schreibt.

Die Stadt habe den Hersteller direkt mit der Reparatur beauftragt, nachdem die Rolltreppe am 10. Dezember kaputt gegangen war. Nun arbeite der Hersteller in seinem Werk an dem defekten Bauteil.

Rolltreppe ist noch bis Mitte oder Ende Januar defekt

Alle anderen Anlagen am Hauptbahnhof seien in Betrieb. Wann die Rolltreppe wieder funktioniert, ist laut Stadt noch unklar. Aufgrund der Feiertage über Weihnachten und den Jahreswechsel hinweg gehe man von einem Termin Mitte oder Ende Januar aus.

Wer auf einen barrierefreien Auf- und Abgang angewiesen ist, könne den Fahrstuhl am Aufgang zur Stephanspassage nutzen, heißt es. Auch am Aufgang zur Lautenschlagerstraße stünden in beiden Richtungen Rolltreppen zur Verfügung.