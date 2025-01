Wie aus einem Parkplatz ein Park mit Erholungswert wird, will die Ludwigsburger Stadtverwaltung bei Baustellenführungen auf dem Arsenalplatz zeigen. Im Juni soll dieser fertiggestellt sein, schon jetzt kann man sich über den Baufortschritt informieren.

Frank Ruppert 16.01.2025 - 14:30 Uhr

Der Arsenalplatz in Ludwigsburg verwandelt sich von einem Parkplatz in einen Park. Die Eröffnung ist für Juni vorgesehen. Wer schon jetzt hinter den Bauzaun schauen möchte, hat dazu an zwei Terminen Gelegenheit: Die Stadtverwaltung bietet am Donnerstag, 30. Januar, sowie am Donnerstag, 6. Februar, jeweils um 16 Uhr geführte Baustellenbesichtigungen an. Dabei werden die Fortschritte und die noch ausstehenden Arbeiten erläutert.