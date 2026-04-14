Art Alarm in Stuttgart Galerienrundgang Stuttgart: Was bieten die fünf Art Alarm-Touren?
14.04.2026 - 15:36 Uhr
Ein Panorama internationaler Gegenwartskunst? Dies bietet der Galerienrundgang Stuttgart am 18. und 19. April. 23 Privatgalerien sind offiziell beim Art Alarm dabei, nur zu gerne surfen auf der Rundgang-Welle zudem weitere Kunstorte mit. Und wie kommt man nun zu Klarsicht im Kunst-Getümmel? Das Galerienrundgang-Team um Kay Kromeier, Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst, hat eine Lösung.