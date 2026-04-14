Ein Panorama internationaler Gegenwartskunst? Dies bietet der Galerienrundgang Stuttgart am 18. und 19. April. 23 Privatgalerien sind offiziell beim Art Alarm dabei, nur zu gerne surfen auf der Rundgang-Welle zudem weitere Kunstorte mit. Und wie kommt man nun zu Klarsicht im Kunst-Getümmel? Das Galerienrundgang-Team um Kay Kromeier, Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst, hat eine Lösung.

„Wir können auch beim Frühjahrsrundgang Führungen durch ausgewiesene Expertinnen und Experten anbieten“, sagt Kay Kromeier. Und tatsächlich darf man das Quintett als erlesen bezeichnen. In alphabetischer Reihenfolge: Petra Bosse, Sara Dahme, Maike Gatermann, Betram Kaschek und Gudrun Ruetz.

Petra Bosse (links) und Gudrun Ruetz lenken gemeinsam die Agentur kunstkontaktet in Stuttgart Foto: kunstkontaktet

Kennt man Bosse und Ruetz vor allem durch die Projekt- und Vermittlungsarbeit ihrer Agentur Kunstkontaktet, und schätzt man Maike Gatermann, viele Jahre für die Sichtbarkeit des Kunstbuchverlags Hatje/Cantz verantwortlich, gleichermaßen für ihre Vermittlungsarbeit, kennt man Bertram Kaschek als Kurator der Staatsgalerie Stuttgart. Dort offiziell Spezialist für Deutsche und Niederländische Kunst vor 1800 sowie Kunst auf Papier, ist Kaschek zudem in der Kunst mit Fotografie engagiert und erarbeitet etwa aktuell die Hauptschau für den Fotosommer Stuttgart. Und Sara Dahme? Ist nach wie vor in hohem Tempo Impulsgeberin für die Stuttgarter Kulturszene.

Kay Kromeier – hier in der Staatsgalerie Stuttgart – ist Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier und Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst Foto: Lichtgut

Dahmes Satz „Ich helfe Zugänge zu finden, Vorurteile über Bord zu werfen und Spaß bei der Auseinandersetzung zu haben“, kann man getrost als Überschrift über das Touren-Angebot zum Galerienrundgang Stuttgart setzen. „Gemeinsam“, sagt Kay Kromeier, „sieht man einfach immer noch einmal mehr“. Schön für das Publikum: Die Teilnahme an den Touren ist kostenlos. Möglich macht dies unter anderem eine Förderung durch die Stadt Stuttgart. „Eine tolle Sache“, sagt Kay Kromeier – „und ein klares Signal für die schrankenlose Teilhabe am Kunsterlebnis“.

Wer aber führt nun auf welcher Tour? Und welche Galerien werden jeweils besucht? Tour A führt mit Sara Dahme von den beiden Standorten der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a und Augustenstraße 63) über die Exo-Gallery und die Galerie Mario Strzelski (Rotebühlplatz 30) zur Galerie Michael Sturm in der Stadtmitte (Christophstraße 6). Treffpunkt ist an diesem Sonntag 19. April, um 11 Uhr in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68A, 70178 Stuttgart) im Stuttgarter Westen. Drei Stunden sind für die Tour veranschlagt, anmelden kann man sich unter kontakt@art-alarm.de oder hello@saradahme.com.

Tour B? Übernimmt Maike Gatermann. Treffpunkt ist hier an diesem Sonntag, 19. April, um 14 Uhr die Galerie Lauffer in Stuttgart-West (Reinsburgstraße 178A). Von dort aus geht es über die Stationen Better go South (Rotebühlstraße 175/1) – erstmals dabei beim Art Alarm, und dies mit der klaren Ausstellungsansage „Art of Now“ – und die Galerie Sammlung Amann in der Schwabstraße zu den Galerien Dengler und Dengler sowie zum Galerie Z-Doppel JO 21 und FE 50. Anmeldungen sind unter kontakt@art-alarm.de oder mg@kulturagentur.net möglich.

Maike Gatermann beginnt ihre Art Alarm-Tour am 19. April in der Galerie Lauffer Foto: Kunststiftung Baden-Württemberg

Tour C? Freut sich auf gutes Wetter. Ideales Fortbewegungsmittel ist hier das Fahrrad. Los geht es an diesem Sonntag, 19. April, um 13 Uhr in der Galerie Abtart in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18), besucht werden mit Petra Bosse zudem die jetzt in Vaihingen zu findende Galerie von Braunbehrens, die für ihre internationale Positionierung bekannte Galerie Brigitte March in Weilimdorf sowie das Kunsthaus Frölich in Feuerbach. Hier gehen Anmeldungen an ontakt@art-alarm.de oder office@kunstkontaktet.de.

Tour D? Bertram Kaschek geht bereits an diesem Samstag, 18. April auf Tour. Er beginnt um 14 Uhr in der traditionsreichen Galerie Keim in Stuttgart-Bad Cannstatt (Marktstraße 31). Mit einem gestellten VVS-Gruppenticket geht es danach nach Stuttgart-Mitte und zu den Galerien Andreas Henn, Schacher – Raum für Kunst und Klaus Braun. Den Schlusspunkt setzt hier die Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz 11). Anmeldungen gehen an kontakt@art-alarm.de oder bertram.kaschek@staatsgalerie.bwl.de.

Bertram Kaschek, Kurator der Staatsgalerie Stuttgart, startet seine Art Alarm Tour am Samstag, 18. April, bei Keim in Bad Cannstatt Foto: Bertram Kaschek

Bleibt die Tour E. Mit Gudrun Ruetz darf man sich auf ein sehr dichtes Stuttgart-Süd-Programm freuen. Los geht es an diesem Sonntag, 19. April, um 14 Uhr in der Galerie Kernweine (Cottastraße 4 – 6). Von dort aus geht es zu Parri Blank (Immenhofer Straße 47), zu ihrer Art Alarm-Premiere mit der Schau „Elsewhere, Somehow“ sowie einem Julio Rondo-Panorama dabei, und dann in einen der neuen Stuttgarter Kunsthotspots: die Liststraße 28/1. Dort findet man die Galerie Imke Valentien sowie den Fotokunst-Ausstellungsraum von Angelika und Markus Hartmann. Auch direkt gegenüber weht wie schon über dem Ausgangspunkt Kernweine die Flagge der Fotografie – dort lockt der Uno Art Space von Ute Noll. Hier kann man sich unter kontakt@art-alarm.de oder unter office@kunstkontaktet.de anmelden.

Beim Galerienrundgang Stuttgart am 18. und 19. April alleine unterwegs zu sein – das geht. Noch spannender wird es auf einer der geführten Art Alarm-Touren. Zu erleben sind 23 ganz unterschiedliche Kunstwelten – von den feinen Bildarrangements von Sabine Christmann bei Andreas Henn (Wagenburgstraße 4) über die von Spiegelungen bestimmten „emotionalen Landschaften“ von Maria Kozak in der Exo-Gallery (Silberburgstraße 145A) oder ein außergewöhnliches Konzeptkunst-Panorama bei Brigitte March in Weilimdorf (Solitudestraße 254) bis hin zu den Ergebnissen künstlerischer Forschung zu „Familie, Care-Arbeit und Identität jenseits normativer Vorstellungen“ in Magda Korsinskys Schau „Diverse Elternschaft“ bei Dengler und Dengler (Rosenbergstraße 102A).