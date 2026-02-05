Art Karlsruhe startet Wo die Unterhosen an der Wand hängen
Kunst kann Spaß machen – das beweist die Art Karlsruhe. Warum läuft die baden-württembergische Kunstmesse so gut, während andere aufgeben?
An sich gehören sie in den Kleiderschrank. Hier dagegen hängen die ollen Klamotten an der Wand: einzelne Tennissocken, Shirts oder auch eine hässliche Männerunterhose mit Eingriff. Würde man sie berühren, könnte man feststellen, dass sie nicht aus Stoff sind, sondern aus Holz, Lindenholz. Es sind Skulpturen der jungen Bildhauerin Jessi Strixner.