Lokalismus, gewalttätige Gangs, Übergriffe auf Schwarze im Wasser – das alles hat Tradition unter Surfern in Kalifornien, wie eine sehr sehenswerte Mini-Doku auf Arte zeigt.

Kathrin Waldow 07.08.2024 - 18:10 Uhr

Sunnyboys, trainierte Menschen in knapper Badebekleidung, strahlende Bikinigirls, den Wind in den Haaren, Salzwasser auf der Haut: Sie alle verkörpern am besten mit einem Brett unterm Arm gut gelaunt das Image der auf der Freiheits- und Gute-Laune-Welle schwimmenden Surferszene. Ein Lifestyle, den auch viele leben wollten und noch heute herbeisehnen, die nicht am Strand leben.