Höhepunkt zur Hälfte der Mission: Die «Artemis 2»-Crew entfernt sich weiter von der Erde als je Menschen zuvor. Der Mond-Tag bringt für die Crew dutzende Highlights – und eine besondere Einladung.
Cape Canaveral - Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer "Orion"-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Am weitesten Punkt waren sie im weiteren Verlauf rund 406.771 Kilometer von der Erde entfernt.