Mit Artemis 2 beginnt die NASA eine neue Phase der Mondforschung und testet Systeme für zukünftige bemannte Missionen zum Mond. Nach mehreren Verschiebungen soll die Mondmission nun endlich starten. Alles Wichtige im Überblick.

Die NASA steht kurz vor einem historischen Moment: Mit der Mission Artemis 2 sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond fliegen. Die NASA hat den ursprünglich für den 6. Februar 2026 geplanten Start der Artemis-2-Mission mehrfach verschoben. Grund waren verschiedenste Probleme mit Wasserstofflecks, Unregelmäßigkeiten beim Heliumfluss oder den Batterien. Nun soll die Artemis-2-Rakete mitsamt Crew in Richtung Mond starten.

Wann startet die Artemis-2-Mission? Am Mittwoch, dem 01. April 2026 um 18:24 Uhr (EDT) soll die Artemis-2-Mission der Nasa starten. Durch die Zeitverschiebung wird der Start in Deutschland am 02. April 2026 um 00:24 Uhr zu sehen sein. Das Startfenster ist an diesem Tag etwa 2 Stunden groß. Sollte etwas dazwischen kommen, ist ein neuer Startversuch an den nächsten 5 Folgetagen möglich. Das nächste Fenster ist dann erst wieder am 30. April 2026. Wichtige Termine vor dem Start sind:

27. März: Ankunft der Crew am Kennedy Space Center, Pressekonferenz.

Ankunft der Crew am Kennedy Space Center, Pressekonferenz. 29. März: Virtuelle Fragerunde der Crew und Status-Update zur Startvorbereitung.

Virtuelle Fragerunde der Crew und Status-Update zur Startvorbereitung. 30. März: Pressekonferenz nach Missionsbesprechung.

Pressekonferenz nach Missionsbesprechung. 31. März: Countdown-Statuskonferenz.

Countdown-Statuskonferenz. 01. April: Startvorbereitungen und Live-Berichterstattung ab 18:50 Uhr (deutsche Zeit).

Die Artemis-2-Mission im Detail

Artemis 2 ist ein bemannter Testflug, bei dem vier Astronauten, darunter erstmals eine Frau und ein nicht-weißer Mensch, den Mond umrunden werden. Eine Landung auf der Mondoberfläche ist nicht vorgesehen. Die Mission wird etwa 10 Tage dauern und die Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) sowie Jeremy Hansen (CSA) auf eine Reise um den Mond schicken. Ziel ist es, die Systeme des Raumfahrzeugs Orion und der Rakete Space Launch System (SLS) unter realen Bedingungen zu testen.



Bild: Nasa

Das Artemis-Programm: Ein Meilenstein der Raumfahrt

Das Artemis-Programm der NASA markiert den Anfang einer neuen Ära der Raumfahrt. Ziel ist es, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren und den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Mars zu ebnen. Mit modernster Technologie und internationaler Zusammenarbeit sollen wissenschaftliche Entdeckungen gefördert, wirtschaftliche Vorteile erschlossen und die Grenzen der menschlichen Exploration erweitert werden.

Die Missionen umfassen unbemannte Tests (wie Artemis I - November 2022), bemannte Mondumrundungen (Artemis II - Februar 2026) und schließlich die Rückkehr von Menschen auf die Mondoberfläche (Artemis III - 2028). Langfristig soll das Programm die Grundlage für eine dauerhafte Infrastruktur im Weltraum schaffen, die sowohl wissenschaftliche als auch kommerzielle Ziele unterstützt.

Live-Stream zur Artemis-2-Rakete auf dem Kennedy Space Center

Während der Mission stellt die Nasa einen Livestream auf ihrem Youtube-Kanal zu Verfügung.

Zusätzlich bietet die Nasa ein Webseite an, auf der die Artemis-2-Mission getrackt werden kann. Hier werden aktuelle Daten zu beobachten sein, wie etwa die Dauer, der Abstand zur Erde oder eben den Aufenthaltsort der Rakete bzw. der Crew-Kapsel. Der Tracker wird aktiviert, sobald die Daten vom Mission Control Center in Houston bereitstehen.