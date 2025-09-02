Die Wilhelma kümmert sich um den Schutz der wichtigen Aasfresser in Südafrika. Am Welt-Geier-Tag informiert der Zoo auch über das Projekt.
02.09.2025 - 18:00 Uhr
Geier sind riesige fleischfressende Greifvögel, die in der Natur bedeutende Aufgaben haben. Sie sind sehr wichtig für unser Ökosystem, weil sie Aas fressen, Kadaver beseitigen und damit Krankheiten vorbeugen. Doch die Vögel sind in ihrer Art weltweit gefährdet. Darauf macht am 6. September der Welt-Geier-Tag aufmerksam, der auch in der Wilhelma begangen wird. Der Stuttgarter Zoo wird an einem Stand unterhalb der Geiervoliere über die Tiere informieren und über ein besonderes Förderprojekt.