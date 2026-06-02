Artenschutz in der Wilhelma Wilhelma sollte Koala-Artenschutz lieber vor Ort fördern
Vier tote Koalas und explodierende Futterkosten durch den US-Handelskonflikt: Das 12-Millionen-Euro-Projekt der Wilhelma wankt. Ein Kommentar übers Umdenken.
Vier tote Koalas und explodierende Futterkosten durch den US-Handelskonflikt: Das 12-Millionen-Euro-Projekt der Wilhelma wankt. Ein Kommentar übers Umdenken.
Die Zucht der Koalas in der Wilhelm erlebte in den letzten Monaten einen herben Rückschlag. Vier Tiere sind innerhalb eines Jahres gestorben. Nun sind nur noch drei Beuteltiere da: zwei Männchen und ein Weibchen, allesamt aus Australien. Da ist guter Rat teuer.