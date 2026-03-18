Früh im Jahr, meist schon von Februar an, wandern heimische Amphibien zu den Laichgewässern. Die Männchen sind mager, aber voller Paarungsdrang, und die Weibchen starten mit einem prall gefüllten Bauch voller Eier. Auch der Springfrosch im Wald zwischen Merklingen und Hausen ist auf dem Weg zu einem Tümpel in der nahen Lehmgrube. Wo einst Erdaushub hingeschafft wurde, haben die Mitglieder des Vereins der Vogel- und Naturfreunde Merklingen über Jahre und mit hohem Arbeitseinsatz auf dem städtischen Gelände Wasserstellen angelegt. Nun tragen sie dazu bei, dass die Tiere sicher an ihr Ziel kommen.