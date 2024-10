Zwei botanische Gärten in Baden-Württemberg haben sich um die Erhaltung der blauviolett blühenden Pflanze gekümmert, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten steht.

Iris Frey 30.10.2024 - 14:11 Uhr

Die Borstige Glockenblume mit wissenschaftlichen Namen Campanula cervicaria, die hierzulande zwischen Juni und August blauviolett blüht, ist an vielen Stellen in Baden-Württemberg verschwunden. „Sie steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten“, sagt der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Bei einem Artenschutzprojekt des Regierungspräsidiums Stuttgart mit der Wilhelma und dem Botanischen Garten Tübingen soll nun die vom Aussterben bedrohte zweijährige Pflanzenart mit ihren borstigen Blättern und Stängeln gerettet werden. So wurden vor kurzem gezogene Pflanzen neu an einem verwaisten Standort am Rande der Schwäbischen Alb ausgepflanzt.