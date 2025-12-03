In Usbekistan endet in dieser Woche die Artenschutzkonferenz. Was dort gegen das Artensterben beschlossen wurde und weshalb das Problem größer ist, als viele glauben.
03.12.2025 - 16:25 Uhr
Es geht um die Franklinhummel. Und um den Kappengeier, den gelb gefleckten Laubfrosch und den Riesenpangasius – und natürlich auch um Tiger, Elefanten und Löwen. Sie alle und mehr als 48 000 weitere Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Man findet sie auf der Roten Liste der internationalen Naturschutzorganisation IUCN. Welches drastische Ausmaß das Artensterben hat, geht öffentlich oft unter. Dabei ist es eine der größten Krisen unserer Zeit.