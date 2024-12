Die Stuttgarter Galerie „Schacher – Raum für Kunst“ veranstaltete am Wochenende mit ihrem „Artventsmarkt“ einen Weihnachtsmarkt der anderen Sorte. Welche Last-Minute-Weihnachtsgeschenke dort verkauft wurden.

Annika Mayer 21.12.2024 - 18:26 Uhr

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und viele Menschen ziehen über die Weihnachtsmärkte,um noch ein passendes Geschenk für ihre Liebsten zu finden. Weihnachtsdekoration, ein paar dicke Socken oder doch Süßigkeiten? Bei Marko Schacher gibt es am Samstag keines dieser klassischen Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Dafür zieren die Wände in der Galerie „Schacher – Raum für Kunst“ die Werke unterschiedlicher Künstler. Schon seit einigen Jahren veranstaltet Marko Schacher den „Artventsmarkt“, bei dem es, wie der Name schon sagt, zeitgenössische Kunst zu kaufen gibt. Dieses Jahr findet das Event zum ersten Mal in der „Last-Minute-Edition“ statt, für die Menschen, die noch kurzfristig ein Geschenk brauchen.