Konzerne gegen Homeoffice In den USA wächst der Widerstand gegen Remote-Arbeit – zurecht?

Große Firmen in den USA machen sich daran, ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück in die Büros zu holen – gar von Lohnabzug ist die Rede. Auch in Deutschland wird über die Zukunft des Homeoffice diskutiert.