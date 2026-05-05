Die Pharmaindustrie, die 2025 stark gewachsen war, erwartet ein Ende des Aufwärtstrends. Das liegt nicht nur an Trumps Zöllen. Das Sparpaket von Ministerin Warken sieht die Branche als Standortrisiko.
05.05.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Die deutsche Pharmaindustrie warnt vor schweren Folgen für den Arznei-Standort durch das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Der Verband forschender Pharma-Unternehmen (VFA) kritisiert, die geplanten Sparvorgaben für die Branche unterliefen das eigene Ziel der Bundesregierung, die Pharmaindustrie als Schlüsselbranche zu stärken.