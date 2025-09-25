Die EU-Kommission hat dem Wirkstoff Kisunla eine Zulassung erteilt. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf verlangsamen, ist aber nur für bestimmte Patientengruppen geeignet.
Die Europäische Kommission hat ein weiteres Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Dabei handelt es sich um das Arzneimittel Kisunla des Herstellers Eli Lilly, das den Verlauf der Krankheit verlangsamen kann, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. Die Zulassung gilt allerdings nur für Patientinnen und Patienten, bei denen die Krankheit noch nicht weit fortgeschritten ist.