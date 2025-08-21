Versicherte gehen in Deutschland häufiger zum Arzt als in anderen Ländern. Könnte eine beim Praxisbesuch fällige Gebühr «Ärzte-Hopping» verhindern? An dem Vorschlag gibt es Kritik.
21.08.2025 - 13:29 Uhr
Berlin - Hausärzte, Patientenschützer und Gewerkschafter stellen sich gegen den Arbeitgebervorschlag einer Kontaktgebühr für Patienten in deutschen Arztpraxen. "Dieser Vorschlag der Arbeitgeber ist nicht nur unsozial, sondern auch komplett undurchdacht", sagte die Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der "Rheinischen Post".