Der Herbst ist die typische Erkältungszeit. Influenza- und Covid-Fälle nehmen wieder deutlich zu. Was kann man tun? Das rät der praktische Arzt Michael Schäfer aus Waiblingen.
29.10.2025 - 12:07 Uhr
Es braucht eigentlich nicht den Blick auf den Infektionsradar Deutschland, um zu erkennen, dass die erkältungsintensive Jahreszeit begonnen hat. Um uns herum schnieft, schnäuzt und hustet es bereits wieder häufig. Wir haben Michael Schäfer, praktischer Arzt in Waiblingen, gefragt, wie wir uns richtig verhalten, wenn es uns bereits „erwischt“ hat und was wir jetzt tun können, um einer Erkältung vorzubeugen.